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Минпромторг хочет запретить перевозку нефти из Арктики на судах иностранного производства
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Минпромторг хочет запретить перевозку нефти из Арктики на судах иностранного производства 

Прайм 49 минут назад
Министерство промышленности и торговли РФ разработало проект закона, который запрещает использовать иностранные суда для перевозок нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Отмечается, что законопроект в основном согласован с профильными ведомствами — министерством транспорта и Минэнерго.
В настоящее время документ проходит оценку регулирующего воздействия. В министерстве экономики обещают, что оценка будет готова в ближайшее время.
Собеседники издания уточняют, что данная оценка окажется отрицательной. но при этом, считают они, вице-премьер Дмитрий Рогозин, который возглавляет подкомиссию по импортозамещению, «сильно давит», и, возможно, скоро зваконопроект может быть рассмотрен в российском правительстве.
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 Ещё 2 источника 
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