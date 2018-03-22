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Для иностранных судов хотят ввести ограничения
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«Ъ»: кабмин хочет ввести новые ограничения для иностранных судов 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Росатомфлот
Правительство собирается с 2019 года запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Об этом пишет "Коммерсантъ".
"Белый дом готовится уже с 2019 года запретить перевозку по Севморпути нефти, газа и угля, добытых в российской Арктике, на судах иностранного производства. Законопроект Минпромторга, согласованный Минтрансом и Минэнерго, должен быть вскоре внесен в правительство", — сообщает издание.
Уточняется, что данный момент документ проходит оценку регулирующего воздействия (ОРВ). По словам некоторых экспертов, ОРВ, скорее всего, будет отрицательной.
"Теоретически новое регулирование может серьезно повлиять даже на уже запущенный "Ямал СПГ", поскольку к началу 2019 года не все танкеры-газовозы (строятся в Южной Корее) для проекта будут сданы. Будущий проект "Арктик СПГ" на 19,8 млн т СПГ в год и предварительной стоимостью около $20 млрд поправки могут поставить на грань отмены", — рассказали "Ъ" ряд собеседников.
Ранее сообщалось, что Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией по Севморпути.
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