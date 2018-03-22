Для иностранных судов хотят ввести ограничения

"Теоретически новое регулирование может серьезно повлиять даже на уже запущенный "Ямал СПГ", поскольку к началу 2019 года не все танкеры-газовозы (строятся в Южной Корее) для проекта будут сданы. Будущий проект "Арктик СПГ" на 19,8 млн т СПГ в год и предварительной стоимостью около $20 млрд поправки могут поставить на грань отмены", — рассказали "Ъ" ряд собеседников.

Уточняется, что данный момент документ проходит оценку регулирующего воздействия (ОРВ). По словам некоторых экспертов, ОРВ, скорее всего, будет отрицательной.