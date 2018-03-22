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Вашингтон выделит средства на «противостояние российскому влиянию»
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Вашингтон выделит средства на «противостояние российскому влиянию» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Финансовые средства будут потрачены на «противостояние российскому влиянию» и «укрепление демократии в России».
Конгресс Соединенных Штатов намерен выделить 250 миллионов долларов на борьбу с «российским влиянием», пишет РИА Новости со ссылкой на проект бюджета США на 2018 финансовый год.
В документе говорится, что выделенная сумма рассчитана на «противостояние российскому влиянию» и «укрепление демократии в России».
В тоже время Конгресс продлевает запрет на оказание финансовой помощи России, сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом» и вводит ограничительные меры на другие статьи сотрудничества с Москвой.
Между тем, проект бюджета предусматривает выделение 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая поставки Киеву летального оружия.
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