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Конгресс вложил в проект бюджета на 2018 финансовый год $250 млн на борьбу с влиянием России
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Конгресс вложил в проект бюджета на 2018 финансовый год $250 млн на борьбу с влиянием России 

RT на русском 43 минуты назад
Конгресс США планирует потратить $250 млн на борьбу с российским влиянием. Эти данные указываются в утверждённом проекте бюджета США на 2018 финансовый год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
«Не менее $250 млн следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО», — говорится в бюджете.
Отмечается, что данные финансовые средства также будут потрачены на «программы по укреплению демократии в России».
Ранее стало известно, что американские партии в конгрессе достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год.
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