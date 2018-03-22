Конгресс продлит запрет на сотрудничество Пентагона с «Рособоронэкспортом»

Средства из бюджета не могут быть использованы для заключения контрактов, меморандумов о взаимопонимании или соглашений о сотрудничестве, а также для грантов, займов или гарантий по займам «Рособоронэкспорту» и его подразделениям, говорится в проекте бюджета. В качестве условий названы «прекращение российских поставок летального оружия Сирии » и, поскольку США по-прежнему не признают присоединения Крыма РФ , «вывод российских войск из Крыма».

Подобный запрет конгресс вводил и в прошлые годы.

Бюджет США на 2018 предполагает крупнейшее за 15 лет увеличение военных расходов — на 80 миллиардов долларов. Проект бюджета до окончания финансового года согласовали республиканцы и демократы конгресса.

У обеих палат конгресса есть время до конца пятницы, чтобы принять бюджет, иначе федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп

Финансовый 2018 год завершается 30 сентября. На протяжении долгого времени США жили по временным краткосрочным бюджетам из-за разногласий партий в конгрессе. Компромисс республиканцев и демократов не принимает во внимание некоторые ключевые приоритеты президента Дональда Трампа.