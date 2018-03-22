США вложатся в «укрепление демократии в РФ»

Конгресс США намерен выделить $250 млн на борьбу с «российским влиянием»

"Не менее $250 млн следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО", — говорится в документе. Конгресс США планирует выделить $250 млн на "противостояние российскому влиянию", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект бюджета страны на 2018 финансовый год.

По данным агентства, в тексте уточняется, что эти средства также пойдут на "программы по укреплению демократии в России ".

Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы в палате представителей достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год.