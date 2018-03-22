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США вложатся в «укрепление демократии в РФ»
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Конгресс США намерен выделить $250 млн на борьбу с «российским влиянием» 

Газета.Ru
Фото: РИА Новости
Конгресс США планирует выделить $250 млн на "противостояние российскому влиянию", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на проект бюджета страны на 2018 финансовый год.
"Не менее $250 млн следует выделить на работу фонда по противостоянию российскому влиянию… и программы по укреплению возможностей правоохранительных органов и сил безопасности в Европе и Евразии, а также на укрепление сотрудничества в области безопасности между этими странами и США и НАТО", — говорится в документе.
По данным агентства, в тексте уточняется, что эти средства также пойдут на "программы по укреплению демократии в России".
Ранее сообщалось, что республиканцы и демократы в палате представителей достигли компромисса по бюджету на 2018 финансовый год.
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