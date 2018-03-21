Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.
«Наш экспорт в Европу и Азию растёт. Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — написал он в Twitter.
По мнению Гройсмана, именно Россия сделала неприемлемые шаги, якобы развязав конфликт в Донбассе и оказывая экономическое давление на Украине.
Саме Росія зробила неприйнятні кроки: війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми розірвали програму економічного співробітництва з РФ. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Через розрив ми стаємо тільки сильніше. Я радий, що Україна відв'язалась від російської залежності. pic.twitter.com/7La9Io4bhC— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.
21 марта кабмин Украины прекратил программу экономического сотрудничества с Россией.