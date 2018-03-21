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«Украина отвязалась от российской зависимости»
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Гройсман: Украина отвязалась от российской зависимости 

RT на русском 38 минут назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прокомментировал прекращение действия программы экономического сотрудничества с Россией на 2011—2020 годы.
«Наш экспорт в Европу и Азию растёт. Из-за разрыва мы становимся только сильнее. Я рад, что Украина отвязалась от российской зависимости», — написал он в Twitter.
По мнению Гройсмана, именно Россия сделала неприемлемые шаги, якобы развязав конфликт в Донбассе и оказывая экономическое давление на Украине.
21 марта кабмин Украины прекратил программу экономического сотрудничества с Россией.
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