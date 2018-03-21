«Украина отвязалась от российской зависимости»

Саме Росія зробила неприйнятні кроки: війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми розірвали програму економічного співробітництва з РФ. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Через розрив ми стаємо тільки сильніше. Я радий, що Україна відв'язалась від російської залежності. pic.twitter.com/7La9Io4bhC— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 21 марта 2018 г.