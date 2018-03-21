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Глава ФРС оценил риски для экономики США из-за изменения торговой политики как низкие
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Глава ФРС оценил риски для экономики США из-за изменения торговой политики как низкие 

Прайм 2 часа назад
ВАШИНГТОН, 21 мар /ПРАЙМ/, Екатерина Соболь. Новая торговая политика США несет риски для экономического развития Соединенных Штатов, заявил в рамках первой пресс-конференции глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл.
"На этом этапе, к чему участники заседания ФРС пришли — это просто новый риск. И, скорее всего, низкий, не очень значимый риск. Вот, что говорили люди. Это не инфляция, занятость. Не то, что интересует нас в первую очередь", — ответил он на вопрос, как ФРС оценивает риски для экономического развития США из-за торговой политики, проводимой кабинетом Трампа.
Президент США Дональд Трамп как в ходе президентской компании, так и после избрания не раз заявлял о намерении пересмотра торговой политики, в частности о необходимости введения ввозных пошлин и пересмотре торговых соглашений или даже выходе из них.
В марте Трамп подписал распоряжение о введении ввозных пошлин на сталь и алюминий в 25% и 10% соответственно. Вашингтон допустил, что эти меры не коснутся Канады, Мексики, а также других стран. Для этого они должны убедить США, что их продукция «больше не угрожает национальной безопасности».
Решение Трампа вызвало шквал критики со стороны Евросоюза, Канады, КНР и внутри США из-за возможного начала торговой войны. Более 40 торговых ассоциаций, представляющих интересы различных американских компаний, попросили власти отложить введение пошлин на товары из КНР. По их мнению, новые тарифы негативно скажутся в первую очередь на внутреннем рынке США.
Кроме этого, по данным СМИ, есть планы о введении новых пошлин на другую китайскую продукцию, инициатором введения новых пошлин стал торговый представитель США в ранге министра Роберт Лайтхайзер. Сообщается, что эти ввозные пошлины станут ответом на нарушение Китаем, на чем настаивают США, интеллектуальных прав американских производителей.
Китай пообещал решительный ответ, если такие пошлины будут введены.
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