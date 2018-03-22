Китай может ввести ответные пошлины на американские товары

МОСКВА , 22 мар — РИА Новости Китай готовит ряд ответных мер на случай, если США введут новый пакет пошлин против китайских товаров, в том числе рассматривается вариант наложения ответных пошлин на товары из США, сообщают СМИ со ссылкой на посла азиатской страны в ВТО Чжен Сянчен (Zhang Xiangchen).

"Мои коллеги в столице готовят этот вариант (ответные пошлины на американские товары). Мы все еще ценим многостороннюю торговую систему, но в воздухе бродит вкус торговой войны", — цитирует агентство Сянчена.

Как пишут СМИ, потенциальные ответные пошлины Китая будут направлены против недавних январских импортных пошлин США на солнечные батареи.

Согласно январскому решению президента США Дональда Трампа , ввозные пошлины на солнечные батареи составят 30% в первый год, 25% во второй, 20% в третий год. Тогда же, в январе, были увеличены пошлины на ввоз стиральных машин в страну — до 20% за первые 1,2 миллиона машин и до 50% за все, что превысит эту цифру.

Чжен Сянчен также отметил в интервью агентству, что Китай подаст жалобу в ВТО (World Trade Organization, WTO) против пакета новых пошлин, о которых Трамп должен объявить позднее в четверг. Как сообщил Белый дом, на этот день запланировано подписание меморандума «о борьбе с экономической агрессией Китая». Ранее представитель пресс-службы президента Радж Шах заявил, что Трамп считает правительство Китая ответственным за сознательные усилия по манипулированию рынком, кражу технологий и интеллектуальной собственности из США.

"Это законное право Китая подать жалобу. Но я бы не исключал и других вариантов, потому что если к вам приближается наводнение, то нужно строить дамбу, чтобы сдерживать напор", — заявил Сянчен. Он также отметил, что новые американские пошлины будет еще сложнее отстоять в ВТО. По его словам, оспариваемые в организации пошлины на алюминий и сталь уже не оправдали своего критерия «существенности» для национальной безопасности страны.