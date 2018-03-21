Китай частично выиграл спор в ВТО от 2012 года по импортным пошлинам США — ВТО

Разбирательство в ВТО было открыто в 2012 году, когда Китай пожаловался на введение анти-субсидийных пошлин на 17 товаров из Китая, в том числе на солнечные панели, башни ветрогенератора, стальные баллоны и алюминиевые профили, — в основном на продукцию сталелитейной отрасли. В то время страна заявляла, что ее жалоба касается ежегодного экспорта Китая в США на сумму в 7,3 миллиарда долларов.

В среду специальная комиссия ВТО согласилась с тем, что Соединенные Штаты некорректно подсчитали цены в третьих странах, которые, по мнению министерства торговли США, использовались правительством Китая для оценки уровня государственных субсидий в стране.

Минторг США с 2007 по 2012 год провел ряд расследований и заключил, что предприятия в Китае получали финансовые средства от государства в обмен на «неадекватное вознаграждение». Такой вывод минторг сделал, основываясь на том, что предприятия, получившие господдержку являлись «государственными органами», а намеренные ценовые искажения на внутреннем рынке Китая оправдывали использование правительством цен третьих стран для оценки выгод, которые могли принести финансируемые Китаем компании.

При этом ВТО поддержала сам вывод США о том, что компании-экспортеры получали субсидии от китайских «государственных органов», несмотря на утверждения Пекина об обратном.