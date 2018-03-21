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Азиатские рынки растут перед заседанием ФРС
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Азиатские рынки растут перед заседанием ФРС 

Вести.Ru 12 часов назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 21 марта — «Вести. Экономика». Фондовые индексы выросли в среду в Азии после умеренного восстановления в Европе и США и во вторник, сообщает MarketWatch.
Фото: EPA/STRINGER
Несмотря на сильный старт, объем торгов, вероятно, будет сдержанным в Азии в течение дня в преддверии ожидающегося повышения ставки ФРС США и обновленных экономических прогнозов. Гонконгский индекс Hang Seng к 9:29 мск вырос на 0,8%. Китайский Shanghai Composite прибавил 0,2%. Акции австралийских энергетических компаний выросли на 1,2%. Этому способствовал скачок цен на нефть на 2% во вторник, несмотря на опасения по поводу продолжающейся напряженности между Саудовской Аравией и Ираном. Тем не менее австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил лишь 0,23%. Акции компаний в сфере недвижимости снизились более чем на 1%, поскольку доходности облигаций по всему миру повысились во вторник. Новозеландский NZX 50 прибавил 1,43% на фоне роста котировок молочной компании Synlait Milk. Акции компании подскочили на 15% до рекордно высокой отметки, а затем сократили рост до 14%. Ранее компания сообщила о рекордной прибыли в I финполугодии и представила оптимистичный прогноз.
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Вести.Ru: последние новости
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