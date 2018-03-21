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Минпромторг не ждет роста цен на автомобили производства РФ из-за индексации утильсбора
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Минпромторг не ждет роста цен на автомобили производства РФ из-за индексации утильсбора 

ТАСС 56 минут назад
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили российского производства из-за индексации утильсбора, сообщили ТАСС в ведомстве.
"Учитывая совокупность факторов ценообразования на продукцию автомобильной отрасли, изменения не повлекут удорожания автомобильной техники российского производства из-за индексации утильсбора", — сообщил представитель ведомства.
Как поясняют в Минпромторге, индексация размера утилизационного сбора различна по разным категориям транспортных средств: по каким-то позициям 0%, по каким-то 15%, по каким-то выше. «Это зависит от динамики других платежей, состояния рынка по сегментам и комплекса вопросов, относящихся к проблемам утилизации автомобилей и природоохранной деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.
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