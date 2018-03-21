Минпромторг не ждет роста цен на автомобили производства РФ из-за индексации утильсбора

МОСКВА , 21 марта. / ТАСС /. Минпромторг не ожидает роста цен на автомобили российского производства из-за индексации утильсбора, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Учитывая совокупность факторов ценообразования на продукцию автомобильной отрасли, изменения не повлекут удорожания автомобильной техники российского производства из-за индексации утильсбора", — сообщил представитель ведомства.

Как поясняют в Минпромторге, индексация размера утилизационного сбора различна по разным категориям транспортных средств: по каким-то позициям 0%, по каким-то 15%, по каким-то выше. «Это зависит от динамики других платежей, состояния рынка по сегментам и комплекса вопросов, относящихся к проблемам утилизации автомобилей и природоохранной деятельности», — отметили в пресс-службе ведомства.