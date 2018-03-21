Промышленность нарастила экспортные поставки

21 марта столичные власти отчитались: за год экспортные объемы московской экономики прибавили чуть более четырех процентов.

Глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов сообщил, что экспорт в секторе услуг вырос на 6,5 процента, в товарном сегменте увеличение составило 3,5 процента.

— Общий объем экспорта столицы России составил более 9,8 триллиона рублей. Наиболее значительный рост поставок на экспорт продемонстрировали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности, — заявил министр.

По словам Владимира Ефимова, объемы экспорта продукции химической отрасли выросли за прошедший год на 30 процентов, производство машин и оборудования подросло чуть более чем на четверть, а выпуск автомобилей и аэрокосмический промышленный сектор обеспечили рост показателей на 17 процентов.

— Два года назад в городе стартовала программа поддержки промышленности, цель которой — развитие высокотехнологичных современных производств, конкурентных на глобальных рынках, — напомнил руководитель департамента.

Владимир Ефимов подчеркнул: уверенная положительная динамика экспортных объемов Москвы и, в частности, роста экспорта товаров и услуг крупнейших организаций сферы информационных технологий на 22,5 процента — показатель высокой результативности этой программы.