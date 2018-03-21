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Промышленность нарастила экспортные поставки
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Промышленность нарастила экспортные поставки 

Вечерняя Москва 58 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
21 марта столичные власти отчитались: за год экспортные объемы московской экономики прибавили чуть более четырех процентов.
Глава Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов сообщил, что экспорт в секторе услуг вырос на 6,5 процента, в товарном сегменте увеличение составило 3,5 процента.
— Общий объем экспорта столицы России составил более 9,8 триллиона рублей. Наиболее значительный рост поставок на экспорт продемонстрировали высокотехнологичные отрасли обрабатывающей промышленности, — заявил министр.
По словам Владимира Ефимова, объемы экспорта продукции химической отрасли выросли за прошедший год на 30 процентов, производство машин и оборудования подросло чуть более чем на четверть, а выпуск автомобилей и аэрокосмический промышленный сектор обеспечили рост показателей на 17 процентов.
— Два года назад в городе стартовала программа поддержки промышленности, цель которой — развитие высокотехнологичных современных производств, конкурентных на глобальных рынках, — напомнил руководитель департамента.
Владимир Ефимов подчеркнул: уверенная положительная динамика экспортных объемов Москвы и, в частности, роста экспорта товаров и услуг крупнейших организаций сферы информационных технологий на 22,5 процента — показатель высокой результативности этой программы.
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