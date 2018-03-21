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Китайская Народная Республика выводит свою валюту на мировой финансовый рынок
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Китайская Народная Республика выводит свою валюту на мировой финансовый рынок 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Foto: WENHAI TANGКитайская Народная Республика выводит свою валюту на мировой финансовый рынок— Мы приняли стратегию развития нашей государственной валюты и уже можем наблюдать её плоды. Некоторые меры уже были приняты и они дали существенный результат. Теперь юань можно использовать для международных платежей, покупок, инвестиций и других важных финансовых операций. На данный момент нам осталось только синхронизировать наш внутренний финансовый рынок с международным, чтобы добиться максимальной эффективности юаня, — отметил глава ЦБ КНР.
По его словам, в таких вопросах нет места принуждению, так как, к примеру, инвесторы выбирают валюту для инвестиций исходя из своих личных соображений. Поэтому власти Китая могут только улучшать юань, делая его более стабильным и привлекательным для всех категорий населения. В ЦБ Китая рассказали, что предусмотрено ещё множество мер по интернационализации юаня, чтобы он стал наравне с такими гигантами как доллар или евро.
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