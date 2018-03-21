Китайская Народная Республика выводит свою валюту на мировой финансовый рынок

Foto: WENHAI TANGКитайская Народная Республика выводит свою валюту на мировой финансовый рынок— Мы приняли стратегию развития нашей государственной валюты и уже можем наблюдать её плоды. Некоторые меры уже были приняты и они дали существенный результат. Теперь юань можно использовать для международных платежей, покупок, инвестиций и других важных финансовых операций. На данный момент нам осталось только синхронизировать наш внутренний финансовый рынок с международным, чтобы добиться максимальной эффективности юаня, — отметил глава ЦБ КНР.