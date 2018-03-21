Китай на пороге банковского кризиса

Китай на пороге банковского кризисаДля оценки возможности начала полномасштабного кризиса банковской системы в отчете используют два индикатора. Первый — показатель долговой нагрузки, который определяется отношением величины выданных кредитов к валовому внутреннему продукту страны. Этот индикатор указывает на удельный вес долга в экономике страны и его долгосрочный тренд. Второй индикатор — коэффициент обслуживания долга, который определяется отношением общей суммы, которую необходимо направить на обслуживание долга, к общей величине дохода за тот же период.

Данные квартального отчета показали, что удельный вес долга в китайской экономике уже превысил величину, которая приводит к падению банковской системы. Более того, высокий коэффициент обслуживания долга обусловил рост уязвимости и степени незащищенности банковского сектора Китая.

Банк международных расчетов также отметил потенциально высокий риск возникновения банковского кризиса в Канаде и Гонконге из-за перегретого рынка недвижимости. В отчете отмечается, что тревожные показатели не означают, что банковские системы Китая, Канады и Гонконга со всей определенностью столкнутся с кризисом, хотя экономики этих стран испытывают явные затруднения.

В декабре прошлого года МВФ также выявил серьезные проблемы в финансовой системе Китая, которые могут обрушить вторую экономику мира.

Для предотвращения возможного кризиса власти Китая с целью координация надзора над банковским и страховым сектором, а также над фондовым рынком страны учредили «финансовый суперрегулятор».