Новый экономический советник Трампа

Foto: Walter Arce / depositphotos.comНовый экономический советник ТрампаПо глубокому убеждению Ларри Кудлова, хорошая экономическая политика предполагает «стабильный, крепкий доллар». Он заявил: «Великой стране требуется крепкая валюта. У меня нет никаких причин не верить тому, что не поддерживает идеи крепкого и устойчивого доллара».

Новый советник по экономике и ранее высказывался за необходимость укрепления доллара, а также за введение таргетированных таможенных пошлин на китайский импорт. Вместе с тем, Ларри Кудлов является сторонником свободной торговли.

В одной из недавних передач телеканала CNBC он сказал: «Я не говорю о том, что доллар должен укрепиться на 30%. Я только говорю о том, что миру следует знать о нашем курсе на обеспечение стабильности мировой международной резервной валюты. Это одновременно формирует атмосферу доверия внутри страны».

В США традиционно доминирует мнение о том, что правительство страны всегда публично высказывается за поддержку сильного доллара. Вместе с тем, ряд недавних выступлений Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина свидетельствует о другом. В начале второй декады марта Мнучин сказал о том, что слабый доллар выгоден США, а через четыре дня сообщил телеканалу CNBC, что в интересах США иметь «сильный доллар в долгосрочной перспективе». Одновременно Президент США и министр финансов проинформировали представителей масс медиа, что слова о выгоде слабого доллара для экономики страны были вырваны из контекста.

На фоне высказываний Трампа и Мнучина курс доллара против корзины конкурирующих валют слабеет третью неделю подряд.