Эксперты прогнозируют падение рубля на фоне политических обострений

Эксперты прогнозируют падение рубля на фоне политических обостренийКак сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов, трейдеры уже почувствовали давление западных валют на рубль, поэтому потеряли к нему интерес и перешли на более стабильные активы. Только за вчерашний день, курс доллара повысился на 5 копеек, а евро на 17. Аналитик прогнозирует дальнейшее падения курса рубля в ближайшее время.

Однако аналитик FxPro Александр Купцикевич заверяет, что беспокоиться не нужно. Он привел мнение, что подобное падение свойственно для российской валюты в этот период времени. По его словам, рубль ещё не укрепился после начала нового года, поэтому испытывает некоторые трудности и уже через несколько недель курс нормализуется.

Инвесторы и трейдеры уже обратили внимание на стоимость нефти, которая находится в стабильном состоянии, поэтому пока никто не ожидает резких падений российской валюты. Несмотря на это, инвесторы и трейдеры проявляют осторожность из-за проведения выборов Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта.