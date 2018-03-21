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Эксперты прогнозируют падение рубля на фоне политических обострений
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Эксперты прогнозируют падение рубля на фоне политических обострений 

Банки Сегодня 1 час назад
Эксперты прогнозируют падение рубля на фоне политических обостренийКак сообщил аналитик «Альпари» Владислав Антонов, трейдеры уже почувствовали давление западных валют на рубль, поэтому потеряли к нему интерес и перешли на более стабильные активы. Только за вчерашний день, курс доллара повысился на 5 копеек, а евро на 17. Аналитик прогнозирует дальнейшее падения курса рубля в ближайшее время.
Однако аналитик FxPro Александр Купцикевич заверяет, что беспокоиться не нужно. Он привел мнение, что подобное падение свойственно для российской валюты в этот период времени. По его словам, рубль ещё не укрепился после начала нового года, поэтому испытывает некоторые трудности и уже через несколько недель курс нормализуется.
Инвесторы и трейдеры уже обратили внимание на стоимость нефти, которая находится в стабильном состоянии, поэтому пока никто не ожидает резких падений российской валюты. Несмотря на это, инвесторы и трейдеры проявляют осторожность из-за проведения выборов Президента Российской Федерации, которые состоятся 18 марта.
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