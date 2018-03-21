Министр финансов РФ заявил о независимости российских инвесторов от американских фондов

Фото: Пресс-центр Министерства финансовМинистр финансов РФ заявил о независимости российских инвесторов от американских фондовПри этом Антон Силуанов подтвердил, что акции и облигации американских компаний остаются самыми популярными на фондовом рынке, так как они обеспечивают высокий процент прибыли при минимальных рисках. Он отметил, что именно из-за небольших рисков, американский рынок и остается самым привлекательным для российских инвесторов.

Тем не менее, немало выгодных предложений поступает из европейских государств, которые Россия может принять в случае ужесточения санкций Соединенных Штатов. Как отмечали представители Госдепа США, ужесточение санкций и их масштабирование на фондовый рынок, может негативно отразиться не только на экономики России, но и на экономике США.