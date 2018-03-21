Ещё
Министр финансов РФ заявил о независимости российских инвесторов от американских фондов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Министр финансов РФ заявил о независимости российских инвесторов от американских фондов 

Банки Сегодня 1 час назад
Фото: Банки Сегодня
Фото: Пресс-центр Министерства финансовМинистр финансов РФ заявил о независимости российских инвесторов от американских фондовПри этом Антон Силуанов подтвердил, что акции и облигации американских компаний остаются самыми популярными на фондовом рынке, так как они обеспечивают высокий процент прибыли при минимальных рисках. Он отметил, что именно из-за небольших рисков, американский рынок и остается самым привлекательным для российских инвесторов.
Тем не менее, немало выгодных предложений поступает из европейских государств, которые Россия может принять в случае ужесточения санкций Соединенных Штатов. Как отмечали представители Госдепа США, ужесточение санкций и их масштабирование на фондовый рынок, может негативно отразиться не только на экономики России, но и на экономике США.
Банки Сегодня: последние новости
Новые импортные пошлины США Китай изъявил желание увеличить объем торговли с Россией до 100 миллиардов долларов Эксперты прогнозируют падение рубля на фоне политических обострений
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД53
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть131
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»88
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы26
В центре Москвы обрушилось здание39
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение