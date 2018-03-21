Рынок акций Дании закрылся ростом, OMX Copenhagen 20 прибавил 0,07%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов недвижимости, нефти и газа и здравоохранения.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 поднялся на 0,07%.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции AP Moeller — Maersk A/S B (CO:MAERSKb), которые подорожали на 112,00 п. (1,20%), закрывшись на отметке в 9.424,000. Котировки AP Moeller — Maersk A/S A (CO:MAERSKa) выросли на 65,0 п. (0,73%), завершив торги на уровне 8.910,000. Бумаги Vestas Wind Systems A/S (CO:VWS) выросли в цене на 2,0 п. (0,45%), закрывшись на отметке 445,0.

Лидерами падения стали акции H Lundbeck (CO:LUN), цена которых упала на 7,6 п. (2,21%), завершив сессию на отметке 336,6. Акции Carlsberg B (CO:CARLb) поднялись на 8,6 п. (1,20%), закрывшись на уровне 708,6, а Gn Store Nord (CO:GN) снизились в цене на 2,2 п. (1,00%) и завершили торги на отметке 218,1.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (59) превысило количество закрывшихся в плюсе (57), а котировки 17 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,30%, или 1,46, достигнув отметки $65,00 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 2,51%, или 1,69, до $69,11 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,82%, или 10,70, до отметки $1.322,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK снизилась на 0,21% до 6,0723, а котировки EUR/DKK повысились на 0,02%, достигнув отметки 7,4495.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,30% до 89,74.