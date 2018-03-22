Рынок акций Дании закрылся падением, OMX Copenhagen 20 снизился на 1,53%

Investing.com — Фондовый рынок Дании завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов здравоохранения, финансов и нефти и газа.

На момент закрытия на фондовой бирже Копенгагена OMX Copenhagen 20 снизился на 1,53%, достигнув месячного минимума.

В лидерах роста среди компонентов индекса OMX Copenhagen 20 по итогам сегодняшних торгов были акции Pandora (CO:PNDORA), которые подорожали на 1,6 п. (0,26%), закрывшись на отметке в 608,4. Котировки TDC (CO:TDC) упали на 0,01 п. (0,02%), завершив торги на уровне 49,69. Бумаги Carlsberg B (CO:CARLb) подешевели на 2,6 п. (0,37%), закрывшись на отметке 706,0.

Лидерами падения стали акции Nordea Bank (CO:NDA), цена которых упала на 1,64 п. (2,52%), завершив сессию на отметке 63,38. Акции Novo Nordisk A/S B (CO:NOVOb) поднялись на 6,7 п. (2,18%), закрывшись на уровне 298,1, а Danske Bank (CO:DANSKE) снизились в цене на 5,0 п. (2,14%) и завершили торги на отметке 228,6.

На фондовой бирже Копенгагена количество подешевевших бумаг (93) превысило количество закрывшихся в плюсе (29), а котировки 12 акций практически не изменились.

Котировки акций Nordea Bank (CO:NDA) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 2,52%, 1,64 п., и завершили торги на отметке 63,38.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае потерял 1,10%, или 0,72, достигнув отметки $64,45 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае снизились на 0,63%, или 0,44, до $69,03 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,39%, или 5,20, до отметки $1.326,70 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/DKK выросла на 0,28% до 6,0543, а котировки EUR/DKK упали на 0,01%, достигнув отметки 7,4484.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,24% до 89,49.