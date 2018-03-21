Рынок акций Бельгии закрылся падением, BEL 20 снизился на 0,35%

Investing.com — Фондовый рынок Бельгии завершил торги среды падением на фоне негативной динамики со стороны секторов потребительских товаров, промышленности и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Брюссельской фондовой бирже BEL 20 снизился на 0,35%.

В лидерах роста среди компонентов индекса BEL 20 по итогам сегодняшних торгов были акции bpost NV (BR:BPOST), которые подорожали на 0,68 п. (3,60%), закрывшись на отметке в 19,56. Котировки Solvay SA (BR:SOLB) выросли на 1,40 п. (1,22%), завершив торги на уровне 116,45. Бумаги Engie SA (PA:ENGIE) выросли в цене на 0,10 п. (0,78%), закрывшись на отметке 13,56.

Лидерами падения стали акции Anheuser Busch Inbev SA NV (BR:ABI), цена которых упала на 1,51 п. (1,65%), завершив сессию на отметке 90,27. Акции Ontex Group (BR:ONTEX) поднялись на 0,30 п. (1,40%), закрывшись на уровне 21,10, а KBC (BR:KBC) снизились в цене на 0,620 п. (0,85%) и завершили торги на отметке 72,380.

На Брюссельской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (58) превысило количество закрывшихся в плюсе (49), а котировки 20 акций практически не изменились.

Котировки акций Ontex Group (BR:ONTEX) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 1,40%, 0,30 п., и завершили торги на отметке 21,10.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в апреле прибавил 0,72%, или 9,50, достигнув отметки $1.321,40 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае выросли на 2,30%, или 1,46, до $65,00 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае подорожали на 2,51%, или 1,69, до отметки $69,11 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/USD выросла на 0,19% до 1,2264, а котировки EUR/GBP упали на 0,41%, достигнув отметки 0,8710.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,27% до 89,77.