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Цены на золото продолжили рост перед оглашением решения ФРС
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Цены на золото продолжили рост перед оглашением решения ФРС 

Investing.com Россия 5 часов назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Цены на золото остались стабильными в среду на фоне опасений инвесторов перед решением ФРС по монетарной политике.
К 16:30 МСК на COMEX, подразделении Нью-Йоркской товарной биржи, фьючерсы на золото повысились на 0,85% до $1322,7 за тройскую унцию, отступив от минимума за две недели $1306,80, зафиксированного на предыдущей сессии.
Курс доллара снизился несмотря на то, что по прогнозам большинства аналитиков, в результате своего двухдневного заседания в среду ФРС повысит процентную ставку на четверть пункта. При этом инвесторы сосредоточат свое внимание на новых сведениях о темпе ужесточения монетарной политики центробанка США до конца этого года.
Индекс доллара США, который показывает покупательную силу доллара к торгово-взвешенной корзине шести основных валют, снизился на 0,41% до 89,64.
Цены на золото зависят как от значения процентной ставки США, так и от курса доллара. Ослабление доллара США обычно приводит к повышению цен на золото, снижая стоимость этого защитного актива. Значение процентной ставки влияет на привлекательность золота, повышая альтернативные издержки владения бесприбыльными активами, такими как драгоценные металлы.
Инвесторы сохраняют опасения из-за прогнозов о возможности торговой войны. Прогнозируется, что в пятницу Белый дом объявит о введении пошлин на импорт китайских товаров. В частности, пошлины затронут технологический и телекоммуникационный секторы экономики Китая, а также вопросы интеллектуальной собственности.
На COMEX фьючерсы на серебро выросли на 0,59% до $16,28 за тройскую унцию.
Investing.com Россия: последние новости
ФРС vs ЦБ: жестко, мягко, осторожно Цены на золото остаются близко к минимуму за две недели на фоне укрепления доллара Рынок акций США закрылся ростом, Dow Jones прибавил 0,47%
 Ещё 5 источников 
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