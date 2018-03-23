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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,76%
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Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,76% 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги пятницы ростом за счет укрепления секторов автомобилестроения, телекоммуникаций и сырья.
На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 0,76%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции BW LPG Ltd (OL:BWLPG), которые подорожали на 1,00 п. (2,88%), закрывшись на отметке в 35,70. Котировки Leroy Seafood Group ASA (OL:LSG) выросли на 1,3 п. (2,83%), завершив торги на уровне 47,3. Бумаги DNO International (OL:DNO) выросли в цене на 0,21 п. (1,80%), закрывшись на отметке 11,90.
Лидерами падения стали акции Questerre Energy (OL:QEC), цена которых упала на 0,18 п. (2,57%), завершив сессию на отметке 6,83. Акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) поднялись на 4,00 п. (2,30%), закрывшись на уровне 170,00, а Golden Ocean (OL:GOGLT) снизились в цене на 0,85 п. (1,33%) и завершили торги на отметке 63,30.
На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (93) превысило количество закрывшихся в плюсе (91), а котировки 25 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 1,60%, или 1,03, достигнув отметки $65,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 1,41%, или 0,97, до $69,88 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 1,57%, или 20,80, до отметки $1.348,20 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,52% до 9,5838, а котировки USD/NOK повысились на 0,05%, достигнув отметки 7,7536.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,44% до 89,08.
Investing.com Россия: последние новости
Топ-5 новостей пятницы Курс фунта перешел к снижению после решения Банка Англии Фьючерсы на фондовых биржах США снизились из-за опасений о торговой войне
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