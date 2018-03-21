Рынок акций Норвегии закрылся ростом, Oslo OBX прибавил 0,48%

Investing.com — Фондовый рынок Норвегии завершил торги среды ростом за счет укрепления секторов энергетики, коммерческих услуг и телекоммуникаций.

На момент закрытия на фондовой бирже Осло Oslo OBX вырос на 0,48%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Oslo OBX по итогам сегодняшних торгов были акции Questerre Energy (OL:QEC), которые подорожали на 0,31 п. (4,60%), закрывшись на отметке в 6,94. Котировки DNO International (OL:DNO) выросли на 0,44 п. (3,78%), завершив торги на уровне 11,95. Бумаги Aker BP ASA (OL:AKERBP) выросли в цене на 5,20 п. (2,51%), закрывшись на отметке 212,40.

Лидерами падения стали акции Grieg Seafood (OL:GSFO), цена которых упала на 1,30 п. (1,82%), завершив сессию на отметке 70,05. Акции Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) поднялись на 2,60 п. (1,52%), закрывшись на уровне 169,00, а Schibsted ASA A (OL:SBSTA) снизились в цене на 2,9 п. (1,32%) и завершили торги на отметке 217,2.

На фондовой бирже Осло количество подешевевших бумаг (96) превысило количество закрывшихся в плюсе (87), а котировки 23 акций практически не изменились.

Котировки акций Norwegian Air Shuttle ASA (OL:NWC) упали до минимума, подешевев на 1,52%, 2,60 п., и завершили торги на отметке 169,00.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в мае прибавил 2,30%, или 1,46, достигнув отметки $65,00 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в мае выросли на 2,46%, или 1,66, до $69,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в апреле подорожали на 0,94%, или 12,30, до отметки $1.324,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/NOK выросла на 0,14% до 9,4962, а котировки USD/NOK упали на 0,07%, достигнув отметки 7,7416.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,28% до 89,76.