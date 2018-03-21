Потребление электроэнергии в РФ в течение шести лет росло менее чем на 1% в год

Потребление электроэнергии в России за последние шесть лет выросло на 3,8%, рост составил меньше процента в год, этот тренд будет учтен в стратегических документах Минэнерго РФ , сообщил глава министерства Александр Новак на заседании общественного совета ведомства.

"За период в шесть лет общий рост электропотребления составил 3,8%. Это означает, что у нас ежегодно темпы роста электропотребления были менее 1% в среднем по году. Это тренд достаточно долгосрочный с учетом энергоэффективности. Мы исходим из этого и в рамках нашей стратегии", — сообщил Новак.

Министр отметил, что удельный расход условного топлива при производстве электроэнергии за шесть лет снизился почти на 6%, до 311 грамм условного топлива. Новак добавил, что это все равно достаточно высокий показатель, есть лучшие практики в других странах и надо выходить на более амбициозные цели.

Число аварий в электросетях за шесть лет снизилось на 23%, на электростанциях — почти на 15%. Также, по словам Новака, в 2012-2017 годах в России было построено 30,9 ГВт новых энергомощностей.