Ростислав Ищенко: У Украины нет денег на покупку энергоносителей не у России

Что касается нанесения гипотетического ущерба России , то может быть с какими-то мелочами трудности и возникнут, хотя я в этом сомневаюсь — потому, что за последние 4 года Украина во всех чувствительных для России отраслях уже сотрудничество и так разорвала. Ну, допустим, она перестала поставлять газотурбинные двигатели для российского военно-морского флота.

И в рамках концепции импортозамещения эти вопросы в целом уже решены, причем решены уже примерно год назад. Так что узкие места по большому счету закрыты. Объемы торговли Украины с Россией в основном наращивали за счет того, что Украина вынуждена была покупать в России энергетический уголь, который перестал поступать с Донбасса.

Собственно, в основном за счет этого наращивались объемы украинско-российской торговли. Очевидно, что в торговле энергоносителями — ну, если конечно Украина полностью не остановит свою промышленность — все равно разорвать связи ей не удастся просто потому, что она не в состоянии никак компенсировать поставки из России.