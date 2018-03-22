Рубль стабилен к доллару и слегка растет к евро на нефти по $69 за баррель

Рубль стабилен к доллару и слабо растет к евро днем в четверг, в то время как глобальный валютный рынок отыгрывает ожидаемое решение ФРС США по денежно-кредитной политике (ДКП).

Дорогая нефть остается на втором плане для рубля на фоне ужесточения ДКП американского Федрезерва и геополитических рисков, что сохраняет давление на валюту РФ , говорят аналитики.

Курс доллара расчетами «завтра» к 13.43 мск повышался на 1 копейку, до 56,89 рубля, курс евро снижался на 10 копеек, до 70,09 рубля, следует из данных Московской биржи

РУБЛЬ СТАБИЛЕН

Курс рубля днем в целом стабилизировался к доллару и к евро на нейтральном внешнем фоне.

ФРС США в среду ожидаемо повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых, но при этом заявила о планах еще два раза поднять ее в этом году, тогда как многие эксперты ожидали еще минимум трех повышений.

Таким образом, страхи резкого ужесточения ДКП ФРС США в этом году несколько ослабли, однако плановое ужесточение идет, и рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, остается под давлением.

При этом рынок нефти, хоть и остается на высоких уровнях, приостановился в росте и пытается корректироваться вниз. Впрочем, рубль игнорировал «черное золото» даже когда она накануне рвалась в район 70 долларов, и сейчас эти высокие отметки продолжают оставаться незамеченными участниками внутренних валютных торгов, отмечают трейдеры.

Приближающийся налоговый период, в свою очередь, оказывает определенную поддержку рублю.

В итоге, курс доллара и евро днем мало менялся — в пределах 0,15%. Рублевая цена нефти остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Объем валютных торгов в РФ хороший — это означает, что экспортеры наконец увеличили продажи валюты, чтобы на следующей неделе произвести самые большие налоговые выплаты в этом году, рассуждает Том Левинсон из компании «Сбербанк КИБ» . Однако есть факторы, которые сегодня могут помешать укреплению рубля, полагает он.

"Вечером премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит на саммите ЕС и вполне может потребовать принять новые меры против России — в этом случае рубль окажется под давлением. Также рубль, как и другие валюты развивающихся рынков, может пострадать, если США объявят о пошлинах на китайские товары. Пока же пара USD/RUB может двинуться к отметке 56,5, но в случае ухудшения восприятия рисков она вернется назад", — сказал он.

Из внутренних факторов поддержки рубля необходимо отметить проводившиеся накануне аукционы по размещению ОФЗ (спрос превышал предложение приблизительно втрое), а также приближение пика налоговых платежей, рассуждает Денис Давыдов из " Нордеа банка ".

Краткосрочные ориентирами по паре USD-RUB выступят отметки 56,5-57,5, оценил он.