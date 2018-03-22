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ОБЗОР — Рубль снижается к доллару и евро на фоне ослабления аппетита к риску
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ОБЗОР — Рубль снижается к доллару и евро на фоне ослабления аппетита к риску 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 22 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль снижается к доллару и к евро вечером в четверг, отыгрывая сползание рынка нефти в район 69 долларов за баррель, говорят аналитики.
Снижение аппетита к риску на глобальных рынках добавляет давления на рубль.
Курс доллара расчетами «завтра» к 22.06 мск повышался на 27 копеек — до 57,15 рубля, курс евро — на 13 копеек — до 70.32 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
Курс рубля вечером снижался к доллару и к евро на нейтрально-негативном внешнем фоне.
ФРС США в среду ожидаемо повысила базовую ставку до 1,5-1,75% годовых, но при этом заявила о планах еще два раза поднять ее в этом году, тогда как многие эксперты ожидали еще минимум три повышения.
В то же время, фондовые рынки ощутимо снизились в четверг на фоне опасений по поводу торговых войн, инициируемых США против производителей стали и алюминия, а также — против китайских компаний различных секторов.
Стоимость нефти сползла в район 69 долларов за баррель, не сумев выйти на психологически значимую отметку 70 долларов. Впрочем, рубль не рос, реагируя на удорожание «черного золота», и приостановка этого удорожания не добавила оптимизма рублевым «быкам», отмечают трейдеры.
В то же время, приближающийся налоговый период оказывает определенную поддержку рублю.
В итоге курсы доллара и евро вечером подрастали на 0,2-0,5%. Рублевая цена «черного золота» остается выше уровня 3,9 тысячи рублей за баррель.
ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
В пятницу внимание участников рынка будет приковано к заседанию ЦБ РФ по денежно-кредитной политике, рассуждает Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал». Условия для дальнейшего смягчения процентной политики ЦБ практически не изменились с момента последнего заседания регулятора 9 февраля, когда ключевая ставка была снижена на 0,25 процентного пункта, добавил он.
По его словам, после резкого снижения в конце января-начале февраля цены на нефть стабилизировались, выросли и в настоящий момент находятся на более чем комфортном для рубля уровне. Отечественная валюта, в свою очередь, чувствует себя достаточно уверенно, даже несмотря на очередное усиление геополитической напряженности. На внутреннем рынке темпы инфляции не изменились с момента предыдущего заседания, оставаясь вместе с инфляционными ожиданиями на исторических минимумах.
"С учетом данных факторов у регулятора есть все основания снизить ключевую ставку на 50 пунктов (до 7% годовых) и после этого позволить себе взять длительную паузу, ожидая постепенного сближения фактической инфляции с целевым уровнем в 4%. Подобный вариант существенно нивелировал бы риски ослабления для рубля и улучшил понимание участниками рынка ситуации до конца года", — сказал Кравченко.
На следующих торгах валюта США будет колебаться в диапазоне 56,7-57,7 рубля, евро — в коридоре 69,8-71 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.
Прайм: последние новости
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 Ещё 2 источника 
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