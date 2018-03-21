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Эксперт прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России
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Эксперт прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России. «Ни с каким здоровым образом жизни это не связано», — заявил эксперт.
Как полагает Дробиз, фактор в данном случае только один — поскольку реклама пива запрещена, пивовары стали активно рекламировать безалкогольные бренды, аналогичные брендам обычного пива.
«И эта реклама отчасти способствовала росту потребления безалкогольного пива», — пояснил эксперт.
Он добавил, что несмотря на рост потребления, безалкогольное пиво всё равно занимает очень маленькую долю рынка.
Ранее сообщалось, что в России намерены усилить контроль за производством пива.
В начале февраля газета «Известия» со ссылкой данные Минздрава писала, что потребление алкоголя на душу населения в пересчёте на чистый спирт в России упало на 40% за десять лет.
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