Эксперт прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России 

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России. «Ни с каким здоровым образом жизни это не связано», — заявил эксперт.
Как полагает Дробиз, фактор в данном случае только один — поскольку реклама пива запрещена, пивовары стали активно рекламировать безалкогольные бренды, аналогичные брендам обычного пива.
«И эта реклама отчасти способствовала росту потребления безалкогольного пива», — пояснил эксперт.
Он добавил, что несмотря на рост потребления, безалкогольное пиво всё равно занимает очень маленькую долю рынка.
Ранее сообщалось, что в России намерены усилить контроль за производством пива.
В начале февраля газета «Известия» со ссылкой данные Минздрава писала, что потребление алкоголя на душу населения в пересчёте на чистый спирт в России упало на 40% за десять лет.