Эксперт прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с НСН прокомментировал сообщения о росте потребления безалкогольного пива в России . «Ни с каким здоровым образом жизни это не связано», — заявил эксперт.

Как полагает Дробиз, фактор в данном случае только один — поскольку реклама пива запрещена, пивовары стали активно рекламировать безалкогольные бренды, аналогичные брендам обычного пива.

«И эта реклама отчасти способствовала росту потребления безалкогольного пива», — пояснил эксперт.

Он добавил, что несмотря на рост потребления, безалкогольное пиво всё равно занимает очень маленькую долю рынка.

Ранее сообщалось, что в России намерены усилить контроль за производством пива.