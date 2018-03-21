Более 1,3 миллиарда рублей направят в Поморье на повышение зарплат

Правительство РФ направит в Архангельскую область 529 миллионов 838 тысяч рублей на выплату зарплат работникам бюджетной сферы с учетом повышения минимального размера оплаты труда. Еще 117 миллионов рублей для этого предусмотрены в бюджете Поморья. 131 миллион должны будут выделить муниципальные образования региона. Всего на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы региона будет направлено более 1 миллиарда 350 миллионов рублей.

— Средства будут направлены в муниципальные образования в рамках межбюджетных трансфертов — соответствующий вопрос будет вынесен на мартовскую сессию областного Собрания депутатов. Осенью мы планируем ещё раз вернуться к этому вопросу, — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов

В настоящий момент размер МРОТ трудящегося составляет 9489 рублей. С 1 мая 2018 года в соответствии с поручениями Президента МРОТ будет повышен до прожиточного минимума и составит 11163 рубля.