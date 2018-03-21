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Более 1,3 миллиарда рублей направят в Поморье на повышение зарплат
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Более 1,3 миллиарда рублей направят в Поморье на повышение зарплат 

Российская Газета 3 часа назад
Правительство РФ направит в Архангельскую область 529 миллионов 838 тысяч рублей на выплату зарплат работникам бюджетной сферы с учетом повышения минимального размера оплаты труда. Еще 117 миллионов рублей для этого предусмотрены в бюджете Поморья. 131 миллион должны будут выделить муниципальные образования региона. Всего на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы региона будет направлено более 1 миллиарда 350 миллионов рублей.
— Средства будут направлены в муниципальные образования в рамках межбюджетных трансфертов — соответствующий вопрос будет вынесен на мартовскую сессию областного Собрания депутатов. Осенью мы планируем ещё раз вернуться к этому вопросу, — заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
В настоящий момент размер МРОТ трудящегося составляет 9489 рублей. С 1 мая 2018 года в соответствии с поручениями Президента МРОТ будет повышен до прожиточного минимума и составит 11163 рубля.
Учитывая постановление Конституционного суда России от 7 декабря 2017 года, на МРОТ должны начисляться районный коэффициент и надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Именно этот момент стал камнем преткновения для арктических регионов, так как ранее надбавки можно было включать в МРОТ. В итоге Архангельская область вошла в десятку регионов, в которых объём средств, выделяемых на повышение зарплат, самый высокий.
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