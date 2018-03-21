В Адыгее подвели итоги социально-экономического развития за 2017 год

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание Кабинета министров республики. Ключевой темой повестки дня стало обсуждение итогов социально-экономического развития республики за 2017 год.

Анализ ситуации в экономике и социальной сфере региона министр экономического развития и торговли РА Олег Топоров начал с оценки показателей, которые характеризуют уровень жизни населения.

Министр сделал акцент на том, что после длительного спада показатели благосостояния населения улучшились. В конце года они составили более 100% относительно предыдущего года. Реальная заработная плата, которая в течение всего 2017 года и двух предыдущих лет имела отрицательное значение, по итогам года выросла и составила 100,7%. При этом индекс потребительских цен снизился на 2,9 процентных пункта и составил 104,2% (в 2016 году — 107,1%).

Помимо снижения темпов инфляции, на рост реальной заработной платы повлияли результаты исполнения в республике майских указов. В 2018 году ожидается продолжение роста реальной заработной платы, теперь за счет повышения минимального размера оплаты труда. С 1 мая текущего года МРОТ приравнивается к прожиточному минимуму и составит 11 163 руб.

Выросла и покупательская способность населения. При этом в январе текущего года положительный тренд сохранился и составил 118,3%.

По словам министра, успешное развитие потребительского рынка создаст мультипликативный эффект в других секторах экономики.

Было отмечено, что основной макроэкономический показатель — валовой региональный продукт (ВРП) в 2017 году оценочно составит 102,7%. Индекс промышленного производства в республике стал выше среднероссийского показателя (101%) и составил за 2017 год 103,5%.

Дальнейший рост показателей специалисты связывают с созданием в 2017 году Фонда развития промышлености РА, деятельность которого направлена на решение одной из основных проблем предприятий — доступности кредитных средств.

В прошлом году продолжились структурные изменения в сельском хозяйстве региона. За 2017 год сельскохозяйственными товаропроизводителями заложено 230 га многолетних насаждений, из них 221 га садов интенсивного типа.

Олег Топоров подчеркнул, что в 2017 году была сохранена социальная ориентированность региональной экономики. Жилыми помещениями обеспечено 166 детей-сирот. 264 молодые семьи для улучшения жилищных условий получили господдержку на общую сумму более 178 млн рублей. Выполнен капитальный ремонт общего имущества в 97 многоквартирных домах, что почти в полтора раза превышает показатели 2016 года. В республике полностью ликвидирован аварийный жилищный фонд, признанный таковым по состоянию на 1 января 2012 года. При этом в эксплуатацию введено 244,3 тыс. кв. м жилья, что на 4% больше предыдущего года.

Глава Адыгеи рекомендовал членам Кабмина РА не останавливаться на достигнутых результатах, внимательно анализировать ситуацию и находить резервы для дальнейшего экономического развития Адыгеи. Этому будет способствовать Стратегия социально-экономического развития республики 2019-2030 годов, работу над которой предстоит завершить в текущем году.

«Нужно тщательно следить за финансовыми и экономическими прогнозами и корректировать свою работу. При этом необходимо полностью выполнять все социальные обязательства», — отметил Мурат Кумпилов.