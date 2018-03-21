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ВШЭ: Киев порывает с Россией ради поддержки Запада
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ВШЭ: Киев порывает с Россией ради поддержки Запада 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Украинский кабинет министров единогласно принял решение о прекращении программы экономического сотрудничества с Россией. Об этом сообщил премьер-министр страны Владимир Гройсман. По его словам, целью такого шага стало стремление переориентировать экономику Украины и соблюдение национальных интересов Киева.
Замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев в эфире НСН заявил, что настоящей целью Украины было привлечение внимания западных инвесторов.
«Всё, что прописано в этом документе, уже не раз говорилось. Просто Украина лишний раз пиарит спич о том, что она разрывает отношения с Россией. Для неё это очень важно, потому что поддержка со стороны России является не прямой, а косвенной — инвестиции, транзит газа. И если она отсутствует, то Запад должен помочь. Они вроде как выполняют этот разрыв под давлением Запада, значит, надо им взамен как-то помогать», — заметил эксперт.
Программа об экономическом сотрудничестве с Россией была рассчитана на срок до 2020 года. Как отмечает RT, о принятом в Киеве решении российское правительство поручено проинформировать украинскому МИДу.
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