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Потребление электроэнергии в России за последние шесть лет выросло на 3,8%
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Потребление электроэнергии в России за последние шесть лет выросло на 3,8% 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Потребление электроэнергии в России за последние шесть лет выросло на 3,8%, рост составил меньше процента в год, этот тренд будет учтен в стратегических документах Минэнерго РФ, сообщил глава министерства Александр Новак на заседании общественного совета ведомства.
"За период в шесть лет общий рост электропотребления составил 3,8%. Это означает, что у нас ежегодно темпы роста электропотребления были менее 1% в среднем по году. Это тренд достаточно долгосрочный с учетом энергоэффективности. Мы исходим из этого и в рамках нашей стратегии", — сообщил Новак.
Министр отметил, что удельный расход условного топлива при производстве электроэнергии за шесть лет снизился почти на 6%, до 311 грамм условного топлива. Новак добавил, что это все равно достаточно высокий показатель, есть лучшие практики в других странах и надо выходить на более амбициозные цели.
Число аварий в электросетях за шесть лет снизилось на 23%, на электростанциях — почти на 15%. Также, по словам Новака, в 2012-2017 годах в России было построено 30,9 ГВт новых энергомощностей.
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