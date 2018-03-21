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Аксаков: ЦБ достиг целей по инфляции и финстабильности и должен активнее снижать ставку
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Аксаков: ЦБ достиг целей по инфляции и финстабильности и должен активнее снижать ставку 

Прайм 47 минут назад
Центральный банк РФ в условиях достижения низкой инфляции и выполнения ряда других своих задач должен более активно снижать ключевую ставку, что позволит уменьшить проценты по кредитам, заявил на заседании Госдумы председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков при обсуждении законопроекта о расширении целей деятельности ЦБ.
"Мы с вами буквально через два месяца здесь будем рассматривать отчет Центрального банка. Причем, как раз по нашему решению, решению Госдумы, ЦБ изменил порядок отчета, и в этом году будет отчет не о деятельности Центрального банка за прошедший период, а отчет о том, как ЦБ выполнял свои целевые назначения, те, которые прописаны в законе, которые он должен обязательно стремиться исполнять", — напомнил депутат.
"Одна из задач — обеспечение низкой инфляции. Это достигнуто? Достигнуто. Другая задача — обеспечить стабильность национальной валюты. Достигнута? Достигнута. Обеспечить финансовую стабильность. Достигнута? Достигнута", — перечислил Аксаков.
"Другое дело, что мы должны ставить вопрос о том, что в условиях низкой инфляции Центральный банк должен более активно снижать ключевую ставку. И вот снижение ключевой ставки — это снижение процентов по кредитам", — сказал глава думского комитета.
Законопроект, который в итоге Госдумой был отклонен, относил к целям деятельности ЦБ, в том числе, поддержание баланса между интересами банковской системы РФ и «общенациональными» интересами, формирование денежно-кредитных условий для сбалансированного и устойчивого экономического роста в РФ.
Аксаков также напомнил перед голосованием, что президент РФ Владимир Путин ранее говорил о том, что надо создавать условия для экономического роста, а не о том, что ЦБ должен отвечать за экономический рост. «Что у нас тогда будет делать правительство, если за все будет отвечать Центральный банк?», — заметил депутат.
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