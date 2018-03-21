Железняк: Киевский режим забил последний гвоздь в крышку гроба украинской экономики 

Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
«Суицидальный порыв Киева разорвать экономические отношения с Москвой в случае реализации станет последним гвоздем в крышке гроба украинской экономики и окончательно лишит народ Украины надежды на достойное будущее своей страны… Альтернативного развития экономики Украины за счет новых проектов с Европой и другими странами не наблюдается и вряд ли стоит на него надеяться», — приводит слова парламентария его пресс-служба.
Он также отметил, что, по его мнению, действия Киева не нанесут серьёзного вреда России.
«Действия украинского руководства не нанесёт никакого ощутимого ущерба России, так как мы самостоятельно и успешно развиваем импортозамещение в промышленности и других отраслях экономики, реализовавшихся ранее в рамках кооперации с Украиной. Об украинской экономике в этом случае можно лишь скорбеть, но, как говорят в подобных случаях «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», — заявил Железняк.
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 года. Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года. Она предусматривала, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.