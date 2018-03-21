Ещё
Железняк: Киевский режим забил последний гвоздь в крышку гроба украинской экономики
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Железняк: Киевский режим забил последний гвоздь в крышку гроба украинской экономики 

Украина.ру 33 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
«Суицидальный порыв Киева разорвать экономические отношения с Москвой в случае реализации станет последним гвоздем в крышке гроба украинской экономики и окончательно лишит народ Украины надежды на достойное будущее своей страны… Альтернативного развития экономики Украины за счет новых проектов с Европой и другими странами не наблюдается и вряд ли стоит на него надеяться», — приводит слова парламентария его пресс-служба.
Он также отметил, что, по его мнению, действия Киева не нанесут серьёзного вреда России.
«Действия украинского руководства не нанесёт никакого ощутимого ущерба России, так как мы самостоятельно и успешно развиваем импортозамещение в промышленности и других отраслях экономики, реализовавшихся ранее в рамках кооперации с Украиной. Об украинской экономике в этом случае можно лишь скорбеть, но, как говорят в подобных случаях «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас», — заявил Железняк.
Ранее сообщалось, что Кабмин Украины на заседании в среду принял решение о прекращении действия программы экономического сотрудничества с РФ на 2011-2020 года. Программа экономического сотрудничества на 2011-2020 годы между Украиной и РФ была подписана премьерами двух стран в июне 2011 года. Она предусматривала, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.
Украина.ру: последние новости
Порошенко ищет газ в Катаре Вот и всё: Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией Украина настырно стремиться ограбить «Газпром» - RT
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»75
Российский офицер принял героическую смерть38
Грудинин попросил прекратить дела против него244
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором367
США пригрозили привлечь РФ к ответственности106
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение