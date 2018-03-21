Меркель пообещала продолжить работу по обеспечению суверенитета Украины 

Германия продолжит работу над реализацией минского соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе и обеспечением суверенитета Украины. Об этом, выступая в бундестаге, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Работа над реализацией минского соглашения будет продолжена, чтобы обеспечить суверенитет Украины, а также чтобы вывести отношения с Россией вновь на новый уровень путём реализации минского соглашения», — цитирует РИА Новости канцлера.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко отметил, что решение сформировать новое правительство в ФРГ указывает на продолжение политической поддержки Украины.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.