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Меркель пообещала продолжить работу по обеспечению суверенитета Украины
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Меркель пообещала продолжить работу по обеспечению суверенитета Украины 

RT на русском 42 минуты назад
Фото: RT на русском
Германия продолжит работу над реализацией минского соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе и обеспечением суверенитета Украины. Об этом, выступая в бундестаге, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. «Работа над реализацией минского соглашения будет продолжена, чтобы обеспечить суверенитет Украины, а также чтобы вывести отношения с Россией вновь на новый уровень путём реализации минского соглашения», — цитирует РИА Новости канцлера.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко отметил, что решение сформировать новое правительство в ФРГ указывает на продолжение политической поддержки Украины.
Москва неоднократно заявляла, что Россия не является стороной конфликта на Украине и выступает в качестве посредника в урегулировании сложившейся ситуации.
RT на русском: последние новости
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