Меркель пообещала продолжить работу по обеспечению суверенитета Украины

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Эксперт оценил принятое на Украине решение о прекращении экономического сотрудничества с Россией

Порошенко рассказал о переговорах Украины и Катара по поставкам сжиженного газа

Украина взыскала в бюджет все активы «Газпрома» в стране