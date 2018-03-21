Механизм «двух ключей» и автоматические льготы: изменения ждут налоговую систему России в 2018 году

России с одной стороны существует достаточно большое количество льгот в налоговой сфере, но многие из них незначительны, поэтому нам сегодня необходима инвентаризация налоговых льгот и преференций на предмет их эффективности, считает доцент факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алисен Алисенов.

Настройка налоговой системы РФ В ходе совещания по экономическим вопросам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас перед правительством стоят серьезные задачи по определенной настройке налоговой системы, вытекающие из послания президента Федеральному собранию.

По словам Медведева, налоговая система должна, с одной стороны, обеспечивать наполнение бюджета, с другой стороны — стимулировать структурные сдвиги в экономике. Кроме того, премьер призвал навести порядок в системе различных льгот и подумать об использовании механизма «двух ключей», позволяющему регионам в большей степени влиять на собственную налоговую базу.

«Экспертные оценки и мировой опыт подсказывают нам, как эффективнее всего с помощью налогов стимулировать экономический рост в стране. В последнее время все больше внимания уделяется фискальной функции налогов, то есть они рассматриваются как один из основных источников дохода бюджета. При этом все чаще мы забываем о регулирующей функции налогов, которая позволяет влиять на темпы экономического роста, стимулировать спрос и развитие тех отраслей, которые являются драйверами национальной экономики.

В России с одной стороны существует достаточно большое количество льгот в налоговой сфере, но многие из них незначительны, поэтому нам сегодня необходима инвентаризация налоговых льгот и преференций на предмет их эффективности. К тому же сегодня многие льготы, хотя и прописаны в налоговом кодексе, на деле не предоставляются, так как у регионов просто нет средств», — комментирует эксперт ФБА «Экономика сегодня»

Эффективные налоговые льготы

Алисенов предлагает отменить небольшие по сущности и значению льготы, заменив их на эффективные льготы, которые бы предоставлялись автоматически лишь по факту осуществления тех или иных инвестиций, а не зависели от принятия регионами нормативных актов. Причем вводить их можно в пилотном режиме, чтобы была возможность предварительно оценить эффект от той или иной льготы.

«Большой инвестиционный и инновационный потенциал есть у таких налогов как НДФЛ, НДПИ и акцизы. Например, потенциал НДФЛ может быть раскрыт за счет введения прогрессивной шкалы, которая может способствовать справедливому и равному налогообложению, что в свою очередь позволит сократить разрыв между богатыми и бедными, продолжающему расти с самого начала налоговых реформ в стране.

Существуют предложения и по изменению механизма НДС, ряд экспертов предлагает заменить налог на добавленную стоимость налогом с продаж. Сегодня НДС представляет собой налог, взимаемый на всех стадиях производства и обращения продукции, что, во-первых, затрудняет возможность отследить налогообложение добавленной стоимости, а во-вторых, позволяет использовать серые схемы для уклонения от его уплаты. При внедрении налога с продаж теневые обороты сойдут на нет, а цены на конечную продукцию снизятся», — резюмирует Алисен Алисенов.