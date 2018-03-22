Минфин и Минэнерго разошлись во мнении по «большому налоговому маневру»

Об этом он рассказал вчера во время общения со студентами РЭУ им. Г. В. Плеханова. «Я знаю идеи минфина . Я собирал совещание. Подавляющее большинство других участников процесса против предложений минфина», — заявил он, пояснив, что сам считает завершение маневра в отрасли преждевременным.

Дискуссия развилась после заседания общественного совета минэнерго 21 марта, когда председатель совета, глава Сбербанка Герман Греф высказал опасения, что завершение маневра в отрасли приведет к тому, что банк, как кредитор, станет владельцем большинства НПЗ. Греф считает, что первый маневр привел к падению маржи переработки.

Обнуление пошлин приведет к росту цен на топливо внутри России . Это компенсируют снижением акциза

Минэнерго никаких дополнительных налоговых маневров не предлагает, парировал министр энергетики Александр Новак . Наоборот, ведомство выступает оппонентом предложений минфина, который сейчас лоббирует завершение маневра. «Мы считаем, что такой налоговый маневр может быть после того, как будет закончена модернизация всех НПЗ и не ранее 2023 года — плавно к 1 января 2025 года, к моменту создания единых рынков в рамках Евразийского экономического союза . В противном случае риски, которые вы назвали, они есть», — сказал министр.

После этого директор департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов пояснил журналистам, что минфин действительно выходит с предложением обнулить пошлины и повысить НДПИ, но акцентировал внимание, что снижение маржи НПЗ вызвано только падением цен на нефть, а не предыдущим маневром. К тому же объем ежегодной субсидии переработчикам составляет триллион рублей, она идет всем без разбора, и теперь господдержку надо сделать адресной — давать ее лишь тем, кто работает на нужды внутреннего рынка, а не на экспорт ради выручки, 90 процентов которой оседает в офшорах.

Учитывая, что при отмене экспортных пошлин могут вырасти внутренние цены на нефтепродукты (по сути, подорожает все топливо), минфин готов снизить акцизы на два-три рубля на литр, а также ввести отрицательный акциз для заводов, работающих на нужды внутреннего рынка. Идею снизить акцизы на топливо в случае завершения налогового маневра в декабре прошлого года поддержал первый замминистра энергетики Алексей Текслер . Он тоже апеллировал к неминуемому росту цен на внутреннем рынке.

По мнению Сазанова, если завершить маневр и перейти на адресную господдержку только тех заводов, которые отвечают нуждам внутреннего рынка, то исчезнет и проблема несправедливого оседания пошлин в бюджете других стран Евразийского экономического союза. Сейчас действует беспошлинный режим поставок.

Субсидия заводам ежегодно достигает триллиона рублей, но эти деньги идут всем без разбора. Это неэффективно

"Поддерживать коллег надо, но нужно использовать явные, счетные формы поддержки — займы, кредиты, покупку финансовых активов", — пояснил он. Эксперты «РГ» ранее также высказывались в пользу адресной поддержки НПЗ — в противном случае субсидия будет бесконечно поддерживать рентабельность неэффективных участников рынка.

Комментарий

Куда растет переработка

У отмены экспортных пошлин есть три цели: увеличение доходов бюджета за счет снижения неэффективных субсидий, минимизация рисков, связанных с ЕАЭС, и задание правильных инвестиционных сигналов. «С последним у нас проблема: в результате введения таможенных субсидий в 2005 году было понастроено много ненужных первичных мощностей, а запланированная в 2011 году программа модернизации переработки по ряду НПЗ не реализована», — говорит управляющий директор Vygon Consulting Григорий Выгон

Сегодня наиболее актуальны два вопроса. Первый, и ключевой, — какая конфигурация и объем переработки нужны России. Избыточная модернизация заводов приведет к увеличению экспорта дизельного топлива и бензина, снижению цен на них и падению маржи НПЗ, уже осуществивших модернизацию, предостерегает собеседник «РГ».

Что касается объема, то в действующей генсхеме предполагалось его снижение примерно до 220 миллионов тонн, что при разумной модернизации позволяло с запасом обеспечить внутренний рынок высококачественным моторным топливом. Сегодня НПЗ перерабатывают около 280-290 миллионов тонн. При сохранении сегодняшних условий и реализации строящихся установок переработка вырастет до 310 миллионов тонн к 2024 году. «Зачем? И почему за это должен платить бюджет?» — подчеркивает Григорий Выгон.

По его словам, изменения экспортных пошлин касаются и смежных отраслей, в том числе нефтехимии. Например, сегодня сохраняются стимулы для строительства пиролизов на нафте, но отсутствуют инструменты стимулирования для производств на сжиженных углеводородных газах и этане. При этом объемы добычи жирного газа растут. Необходимо сформулировать государственную позицию в отношении развития отрасли.

"Второй вопрос — как добиться оптимальной конфигурации, как определить правильные стимулы для переработчиков и нефтехимиков для ее достижения? Без ответа на первый вопрос нельзя ответить на второй, и не может содержательно вестись дискуссия по тому, каким образом завершать налоговый маневр — в 2019 году или 2024-м", — заключил Выгон.