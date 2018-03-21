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Минэнерго считает возможным снижение экспортной пошлины на нефть в 2025 году
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Минэнерго считает возможным снижение экспортной пошлины на нефть в 2025 году 

Rambler News Service 1 час назад
Минэнерго РФ считает возможным снижение экспортной пошлины на нефть в рамках предлагаемого Минфином нового налогового маневра в нефтегазовой отрасли в 2025 году, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе заседания Общественного совета министерства.
По его словам, Минэнерго оппонирует Минфину по данному вопросу.
«Мы не предлагаем никаких дополнительных налоговых манёвров, связанных со снижением экспортной пошлины и увеличением НДПИ с механизмом «обратного акциза». Наоборот, мы выступаем оппонентом предложения министерства финансов», — сказал министр.
«Мы считаем, что такой налоговый манёвр может быть после того, как будет закончена модернизация всех НПЗ и не ранее 2023 года, плавно к 1 января 2025 года — к моменту создания единого рынка в рамках Евразийского экономического союза», — подчеркнул он.
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