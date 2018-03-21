Минэнерго считает возможным снижение экспортной пошлины на нефть в 2025 году

По его словам, Минэнерго оппонирует Минфину по данному вопросу.

«Мы не предлагаем никаких дополнительных налоговых манёвров, связанных со снижением экспортной пошлины и увеличением НДПИ с механизмом «обратного акциза». Наоборот, мы выступаем оппонентом предложения министерства финансов», — сказал министр.