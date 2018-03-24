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Эксперт из Египта прокомментировал соглашение о едином рынке в Африке
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Эксперт из Египта прокомментировал соглашение о едином рынке в Африке 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 24 мар — РИА Новости, Надим Зуауи. Создание Континентальной зоны свободной торговли в Африке открывает новые перспективы для российской промышленной зоны, которую планируется открыть в Египте, считает директор Египетского форума экономических исследований Рашад Абду.
"Иностранные промышленные зоны в Египте и, в частности, российская промышленная зона, получат прямую выгоду от этого соглашения, поскольку смогут экспортировать свою продукцию в свободную экономическую зону в Африке", — пояснил эксперт РИА Новости.
В целом он отметил, что благодаря присоединению к договору по зоне свободной торговли в Африке Египет получает доступ к рынкам и инвестициям на африканском континенте, ВВП которого превышает 2 триллиона долларов.
"Египет может не только расширить свой экспорт и увеличить свои инвестиции, но и получает доступ к недорогому сырью, что позволит нарастить производство и, соответственно, валютные поступления в казну, а также создаст новые рабочие места", — добавил эксперт.
В среду, 21 марта, 44 африканские страны подписали в столице Руанды Кигали договор, предусматривающий создание Континентальной зоны свободной торговли (КЗСТ), которая должна вывести торговлю между странами Черного континента на новый уровень. Сейчас межафриканская торговля составляет всего 16% от общего объёма внешней торговли африканских стран.
КЗСТ предусматривает постепенную отмену таможенных пошлин между участниками этого договора. Согласно прогнозам Африканского союза, к 2022 году торговля между странами Африки увеличится на 60%.
Предполагается, что свободная торговля между африканскими странами стимулирует рост промышленного производства и позволит снизить зависимость от экспорта сырья.
Пока к договору не присоединились крупнейшая экономика Африки Нигерия и еще ряд стран, но соответствующие переговоры ведутся. В случае если все африканские страны присоединятся к договору о зоне свободной торговли, то речь будет идти о рынке с 1 миллиардом 200 миллионами потребителей.
Планируется, что Российская промышленная зона в Египте расположится в Восточном Порт-Саиде, у входа в Суэцкий канал из Средиземного моря. По прогнозу Минпромторга России, на создание зоны потребуется 13 лет и 6,9 миллиарда долларов. Резиденты промзоны, по расчетам министерства, к 2026 году смогут производить продукцию на 3,6 миллиарда долларов ежегодно. Прорабатывается участие российских компаний в области нефти и газа, автомобильной промышленности, сельхозтехники.
Правительство Египта уже одобрило соглашение с РФ о создании промзоны.
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