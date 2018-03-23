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Меркель: ЕС продолжит переговоры с США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий
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Меркель: ЕС продолжит переговоры с США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
БРЮССЕЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. ЕС продолжит переговоры с США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий, но будет при этом руководствоваться правилами ВТО. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
"Мы продолжим переговоры, но будем вести их всегда на основе договоренностей, подписанных в рамках ВТО", — сказала она.
"Важно, чтобы мы соблюдали международный торговый режим", — подчеркнула Меркель.
Ранее Белый дом объявил о введении импортных пошлин на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. При этом из списка был исключен ряд стран — Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Мексика, Республика Корея и страны ЕС, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая.
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