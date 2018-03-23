Меркель: ЕС продолжит переговоры с США по вопросу таможенных пошлин на сталь и алюминий

"Мы продолжим переговоры, но будем вести их всегда на основе договоренностей, подписанных в рамках ВТО", — сказала она.

"Важно, чтобы мы соблюдали международный торговый режим", — подчеркнула Меркель.