ФРГ и ЕС выступают за диалог с США по пошлинам, но готовы принять ответные меры

БЕРЛИН, 21 марта. / ТАСС /. Германия Евросоюз выступают за диалог с США о пошлинах на сталь и алюминий, но готовы принять ответные меры в случае необходимости. Об этом сообщила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.

"Мы, разумеется, намерены дальше выступать за диалог, но в случае необходимости готовы принять однозначные ответные меры", — сказала Меркель. Она добавила, что Берлин считает пошлины вредными.

"Наше будущее заключается в сплоченности Европы, — подчеркнула Меркель. — Только совестно мы можем защитить наш суверенитет, интересы и ценности".