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ФРГ и ЕС выступают за диалог с США по пошлинам, но готовы принять ответные меры
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ФРГ и ЕС выступают за диалог с США по пошлинам, но готовы принять ответные меры 

ТАСС 2 часа назад
БЕРЛИН, 21 марта. /ТАСС/. Германия и Евросоюз выступают за диалог с США о пошлинах на сталь и алюминий, но готовы принять ответные меры в случае необходимости. Об этом сообщила в среду канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге.
"Мы, разумеется, намерены дальше выступать за диалог, но в случае необходимости готовы принять однозначные ответные меры", — сказала Меркель. Она добавила, что Берлин считает пошлины вредными.
"Наше будущее заключается в сплоченности Европы, — подчеркнула Меркель. — Только совестно мы можем защитить наш суверенитет, интересы и ценности".
Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжения о введении таможенных пошлин на импорт продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности. Президент заявлял, что размер пошлин составит 25% для стали и 10% для алюминия.
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