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Что делать с налогом на прибыль, если изменились цены уже проданных товаров
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Что делать с налогом на прибыль, если изменились цены уже проданных товаров 

Время бухгалтера 2 часа назад
Минфин рассказал, что делать, если изменились цены на проданные раньше товары, оказанные услуги. Специалисты ведомства напомнили, что в соответствии с НК РФ, база по налогу на прибыль определяется по результатам периода, отраженным в регистрах бухучета и иных документах по операциям, связанным с налогообложением.
Если в показателях прошлых периодов обнаруживаются ошибки, базу и отчисления этих периодов следует пересчитать. В некоторых обстоятельствах, возможно отразить изменения и текущим моментом, это:
— вычислить момент совершения ошибки невозможно;
— ошибка привела к переплате налога.
Таким образом, если изменившаяся цена реализации влияет на финансовые результаты, по которым предприятие уже отчиталось, руководствоваться стоит указанными правилами Кодекса.
ПИСЬМО Минфина РФ от 15.03.2018 № 03-03-06/1/15848
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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