Что делать с налогом на прибыль, если изменились цены уже проданных товаров

Минфин рассказал, что делать, если изменились цены на проданные раньше товары, оказанные услуги. Специалисты ведомства напомнили, что в соответствии с НК РФ , база по налогу на прибыль определяется по результатам периода, отраженным в регистрах бухучета и иных документах по операциям, связанным с налогообложением.

Если в показателях прошлых периодов обнаруживаются ошибки, базу и отчисления этих периодов следует пересчитать. В некоторых обстоятельствах, возможно отразить изменения и текущим моментом, это:

— вычислить момент совершения ошибки невозможно;

— ошибка привела к переплате налога.

Таким образом, если изменившаяся цена реализации влияет на финансовые результаты, по которым предприятие уже отчиталось, руководствоваться стоит указанными правилами Кодекса.

ПИСЬМО Минфина РФ от 15.03.2018 № 03-03-06/1/15848

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