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Росстат: Зарплаты госслужащих в регионах РФ выросли на 1,8% в 2017 г
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Росстат: Зарплаты госслужащих в регионах РФ выросли на 1,8% в 2017 г 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Среднемесячная зарплата госслужащих в регионах РФ в 2017 году повысилась на 1,8% по сравнению с 2016 годом — до 45,8 тысячи рублей, зарплата муниципальных служащих выросла на 3,3% и составила 39 тысяч рублей, сообщает Росстат.
"Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в 2017 году составила 45,8 тысячи рублей (101,8% к 2016 году), муниципальных служащих — 39,0 тысячи рублей (103,3% к 2016 году)", — говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
По данным Росстата, среднемесячная зарплата гражданских служащих территориальных органов федеральных органов исполнительной власти увеличилась на 1,1% — до 41,3 тысячи рублей, зарплата служащих органов исполнительной власти субъектов РФ выросла на 3,4% — до 56,4 тысячи. Также зарплаты муниципальных работников органов местного самоуправления в 2017 году выросли на 3,3% и составили 39 тысяч рублей.
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