«Майские» указы разогнали зарплаты, но пока не розничные продажи, — Станислав Мурашов, аналитик Райффайзенбанка

Вчера Росстат опубликовал порцию макростатистики за февраль, в которой зафиксирован рекордный прирост номинальных зарплат (12,1% г. /г.), сопоставимыми темпами они росли лишь в 2013-2014 гг. Интересно, что за счет того, что одновременно ведомство пересмотрело январские данные сразу на 5,2 п.п. (с 8,5% г. /г. до 13,7% г. /г.), и в январе рост зарплат оказался еще выше, чем в феврале. Мы полагаем, что подобный всплеск может частично объясняться выплатами, связанными с «майскими» указами. Так, например, если обратить внимание на отраслевую структуру роста зарплат (доступна лишь на январь), можно отметить заметный всплеск зарплат в образовании, здравоохранении и научной деятельности (на 15— 20% г. /г. в январе против 8-10% г. /г. в декабре). Однако помимо этого он наблюдался в сегменте нефтепереработки — там зарплаты выросли в 2,3 раза г. /г. (против 32% г. /г. в декабре), а также в других, больших по численности работников отраслях, например, в оптовой торговле (занимает около 20% в общей численности работников) — 11,5% г. /г. (8% г. /г. в декабре).

… выглядит аномальным

В целом такая позитивная динамика в январе выглядит очень странно: во-первых, сообщения в СМИ о повышениях зарплат стали поступать лишь по итогам февраля, а во-вторых, сильный прирост депозитов населения также был отмечен лишь в феврале (а в январе даже отмечалось падение). Интересно отметить, что ускорения оборота розничной торговли в январе не произошло, а в феврале темпы роста даже замедлились (1,8% г. /г. против 2,8% г. /г. в январе).

Февральский рост во многом связан с выплатами по «майским» указам…

Такая ситуация может иметь несколько причин. С одной стороны, нетипично высокие выплаты в феврале были сделаны в последних числах месяца, и население просто не успело их потратить (т.е. вероятно, стоит ожидать всплеска расходов в марте). С другой стороны, стоит отметить, что заметные выплаты, как мы указывали ранее, получило лишь 30% бюджетников. Однако в любом случае полностью объяснить причины всплеска зарплат в январе (и отсутствие реакции розничного товарооборота на это) пока мы не можем, поэтому вопросы к опубликованным данным остаются.

…но пока не транслировался в ускорение розничных продаж

При этом напомним, что в прошлый раз серьезные бюджетные траты (единовременная выплата пенсионерам) явно позволили сократить падение оборота розницы сразу на 3 п.п. (с -5,2% г. /г. в декабре 2016 г. до -2,1% г. /г. в январе2017 г.), поэтому в марте все же должна быть реакция розничных продаж на зафиксированный Росстатом рост зарплат.

Рост номинальных зарплат вряд ли сохранится на подобных уровнях надолго