Недельная инфляция в России составила 0,1%

Инфляция в России с 13 по 19 марта составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,7%. Об этом говорится в материалах Росстата

Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,4%, на пшено — на 0,8%.

Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,6%; свинина, куры, шоколадные конфеты — на 0,2-0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%: картофель, белокочанная капуста, морковь подорожали на 2,8-3,9%, лук и яблоки — на 1,3%.

Цены на автомобильный бензин не изменились.