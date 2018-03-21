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Недельная инфляция в России составила 0,1%
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Недельная инфляция в России составила 0,1% 

Газета.Ru 2 часа назад
Инфляция в России с 13 по 19 марта составила 0,1%, потребительские цены с начала года выросли на 0,7%. Об этом говорится в материалах Росстата.
Так, за прошедший период цены на куриные яйца выросли на 1,4%, на пшено — на 0,8%.
Вместе с тем гречневая крупа подешевела на 0,6%; свинина, куры, шоколадные конфеты — на 0,2-0,3%.
Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,9%: картофель, белокочанная капуста, морковь подорожали на 2,8-3,9%, лук и яблоки — на 1,3%.
Цены на автомобильный бензин не изменились.
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