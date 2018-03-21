Охрименко: Для разрыва экономических отношений с Россией много ума не нужно

Заявлением правительства Украины о дальнейшем разрыве экономического сотрудничества с Россией навредит только собственной экономике.

«Что будет с «Турбоатомом» после разрыва полностью и этих отношений с Россией правительств не объясняет. Как и то, что мы фактически через европейских посредников покупаем российский газ, что является полной глупостью», — сказал экономист в эфире NewsOne.

Утрату рынка России, которую власти Украины обещали компенсировать европейским рынком, не оправдались.

«Мы потеряли $35 млрд, а заработали $1,5 млрд на сотрудничестве с ЕС . О какой компенсации можно говорить. В Европу с нашими товарами нас не пустят никогда. Европе от нас нужно только сырье», — сказал Охрименко. В качестве примера экономист отметил, что сейчас Украина увеличила поставки железной руды в Германию , однако сталь, которую производят украинские металлургические предприятия, европейцы никогда не будут покупать», — сказал Охрименко.

Кроме того, Украина поставляет урановую руду в Россию и вместо этого получает топливо для своих атомных электростанций, реакторы которых сделаны именно под этот вид топлива.

Разорвать отношения, по мнению эксперта, много ума не нужно. «А вот поднять экономику и защитить интересы страны — на это у нашего правительства ума не хватает», — отметил эксперт. По утверждению экономиста, в настоящий момент экономику Украины спасает Азия, а не Европа.