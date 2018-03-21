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Охрименко: Для разрыва экономических отношений с Россией много ума не нужно
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Охрименко: Для разрыва экономических отношений с Россией много ума не нужно 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
Заявлением правительства Украины о дальнейшем разрыве экономического сотрудничества с Россией навредит только собственной экономике.
«Что будет с «Турбоатомом» после разрыва полностью и этих отношений с Россией правительств не объясняет. Как и то, что мы фактически через европейских посредников покупаем российский газ, что является полной глупостью», — сказал экономист в эфире NewsOne.
Утрату рынка России, которую власти Украины обещали компенсировать европейским рынком, не оправдались.
«Мы потеряли $35 млрд, а заработали $1,5 млрд на сотрудничестве с ЕС. О какой компенсации можно говорить. В Европу с нашими товарами нас не пустят никогда. Европе от нас нужно только сырье», — сказал Охрименко. В качестве примера экономист отметил, что сейчас Украина увеличила поставки железной руды в Германию, однако сталь, которую производят украинские металлургические предприятия, европейцы никогда не будут покупать», — сказал Охрименко.
Кроме того, Украина поставляет урановую руду в Россию и вместо этого получает топливо для своих атомных электростанций, реакторы которых сделаны именно под этот вид топлива.
Разорвать отношения, по мнению эксперта, много ума не нужно. «А вот поднять экономику и защитить интересы страны — на это у нашего правительства ума не хватает», — отметил эксперт. По утверждению экономиста, в настоящий момент экономику Украины спасает Азия, а не Европа.
«Если бы не рынки Бангладеш, Таиланда, Египта и Турции, то украинской экономики уже давно бы не было», — резюмировал эксперт.
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