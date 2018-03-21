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Греф заявил, что не видит проблем на рынке потребительского кредитования
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Греф заявил, что не видит проблем на рынке потребительского кредитования 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ/ПРАЙМ. ГРЕФ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ: ПОКА МЫ НЕ ВИДИМ ДАЖЕ ПРИЗНАКОВ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ «ПУЗЫРЯ» НА РЫНКЕ ПОТРЕБКРЕДИТОВАНИЯ
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