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В России проведут ревизию естественных монополий
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ФАС: в России проведут ревизию естественных монополий 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Ревизия естественных монополий будет проведена в России в рамках реализации Национального плана по развитию конкуренции. После этого к естественным монополиям должны быть применены жесткие ценовые правила регулирования, сообщил в среду журналистам находящийся в Челябинске на семинаре заместитель руководителя ФАС Сергей Пузыревский.
"В рамках реализации Национального плана [по развитию конкуренции] будет проведена ревизия: те сферы, которые работают в конкуренции, должны быть исключены из естественных монополий. К естественным монополиям должны быть применены жесткие ценовые правила регулирования, которые позволяют платить за качественную услугу справедливую цену. Должны появиться нормативы, которые ограничат аппетиты естественных монополий", — сказал замглавы ФАС.
По словам Пузыревского, 21 декабря 2017 года президент РФ Владимир Путин утвердил Национальный план по развитию конкуренции, который предусматривает достижение трех главных целей. Во-первых, это повышение благосостояния потребителей. Во-вторых, повышение конкурентоспособности российских предприятий. И, в-третьих, развитие многоукладной экономики Российской Федерации.
В Челябинск Пузыревский приехал на семинар-совещание по вопросам антимонопольного регулирования.
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