ПФР: в России около миллиона предпринимателей не ведут деятельности

"У нас порядка миллиона предпринимателей зарегистрированы и не ведут деятельности, соответственно не сдают отчётности. Сейчас налоговая служба занимается списанием задолженности, которая в виде штрафов накопилась", — сказал Дроздов.

Он напомнил, что функция администрирования страховых взносов ранее была передана от ПФР к налоговой службе. Порядка 90% задолженностей по взносам было передано в ФНС ещё в прошлом году.

Кроме того, сообщил Дроздов, было принято решение о списании части задолженностей, накопившихся в виде штрафов. Всего ПФР и ФНС спишут порядка 80 миллиардов рублей, из которых Пенсионный фонд спишет около 24 миллиардов рублей.