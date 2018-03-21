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ПФР: в России около миллиона предпринимателей не ведут деятельности
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ПФР: в России около миллиона предпринимателей не ведут деятельности 

РИА Новости 53 минуты назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Около миллиона предпринимателей в России зарегистрированы, но не ведут деятельности, рассказал в среду журналистам глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
"У нас порядка миллиона предпринимателей зарегистрированы и не ведут деятельности, соответственно не сдают отчётности. Сейчас налоговая служба занимается списанием задолженности, которая в виде штрафов накопилась", — сказал Дроздов.
Он напомнил, что функция администрирования страховых взносов ранее была передана от ПФР к налоговой службе. Порядка 90% задолженностей по взносам было передано в ФНС ещё в прошлом году.
Кроме того, сообщил Дроздов, было принято решение о списании части задолженностей, накопившихся в виде штрафов. Всего ПФР и ФНС спишут порядка 80 миллиардов рублей, из которых Пенсионный фонд спишет около 24 миллиардов рублей.
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